LETTUCE – ALHAMBRA Paris mercredi 17 septembre 2025.

LETTUCE Début : 2025-09-17 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS PRESENTE : LETTUCEQue ce soit en studio ou sur scène, il se dégage de Lettuce une joie fédératrice, un son puissant et débridé ! Le groupe bostonien, nommé aux GRAMMY®, se nourrit de la riche histoire du funk avec des touches de hiphop, de jazz et de soul.Lettuce, solide exemple de vitalité funk made in U.S. revient en France en 2025, le 17 septembre à L’Alhambra de Paris mais aussi le 1er octobre à Angoulins (Crossroad) et le 2 octobre à Rouen (Le 106) !

ALHAMBRA 21, RUE YVES TOUDIC 75010 Paris 75