REPUBLIC COMEDY CLUB 35 – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

REPUBLIC COMEDY CLUB 35 – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers lundi 6 octobre 2025.

REPUBLIC COMEDY CLUB 35 Début : 2025-10-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Republic Comedy Club : troisième saison !Et oui, le Republic Comedy Club attaque déjà sa 3ème saison à l’Espace Republic Corner. Après 14 éditions l’an passé, plus de 7000 spectateurs et 1 anniversaire XXL à l’Arena Futuroscope, on a décidé (bizarrement) de repartir pour un tour. Au programme cette saison :De nouveaux humoristes à chaque date : tu nous connais, on aime dénicher les futur.e.s pépites.Un nouveau MC : le charismatique Matt Morane reprend le flambeau et sera là pour chauffer la salle comme jamais.Des cadeaux à gagner : on aime te voir repartir le sourire encore plus large.Et le meilleur ? Et bah c’est qu’ici tu fais ta soirée à ta façon.Tu peux manger.Tu peux boire.Tu peux t’amuser.Et tout ça, dans l’ordre que tu veux !Réserve vite ta place et viens fêter avec nous le lancement de la saison 3 du Republic Comedy Club le 6 octobre 2025.Vous aimez l’humour ? Il reste encore quelques places pour le 2ème anniversaire du Republic Comedy Club à l’Arena Futuroscope le lundi 15 septembre 2025 avec Laura Laune, Thomas Angelvy, Verino, Marine Leonardi, Aymeric Lompret, Thomas VDB, Blandine Lehout, Alexis Tramoni, Odah Sama présenté par Mathieu Madénian : https://my.weezevent.com/republic-comedy-club-2-ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86