REPUBLIC COMEDY CLUB 38 – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

REPUBLIC COMEDY CLUB 38 Début : 2026-01-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Republic Comedy Club : troisième saison ! Et oui, le Republic Comedy Club attaque déjà sa 3ème saison à l’Espace Republic Corner. Après 14 éditions l’an passé, plus de 7000 spectateurs et 1 anniversaire XXL à l’Arena Futuroscope, on a décidé (bizarrement) de repartir pour un tour. Au programme cette saison :De nouveaux humoristes à chaque date : tu nous connais, on aime dénicher les futur.e.s pépites.Un nouveau MC : le charismatique Matt Morane reprend le flambeau et sera là pour chauffer la salle comme jamais.Des cadeaux à gagner : on aime te voir repartir le sourire encore plus large.Et le meilleur ? Et bah c’est qu’ici tu fais ta soirée à ta façon.Tu peux manger.Tu peux boire.Tu peux t’amuser.Et tout ça, dans l’ordre que tu veux ! Infos pratiques :Restauration et bar sur placeParking gratuit / Arrêt bus Republic IEnvie de co-voiturer ? C’est ici : https://togetzer.com/ercSuivez-nous sur les réseaux : @espacerepubliccorner Vous aimez l’humour ?Notre concept Republic Comedy Club fête son 3ème anniversaire à l’Arena Futuroscope avec Camille Lellouche, Edgar-Yves, Julien Santini, Yann Guillarme, Paul de Saint Sernin, Meryem Benoua, Sofia Belabbes et Emy.https://my.weezevent.com/republic-comedy-club-les-3-ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86