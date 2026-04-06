REPUBLIC COMEDY CLUB 41 ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

REPUBLIC COMEDY CLUB 41 Début : 2026-04-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86