REPUBLIC CORNER INVITE HADRA RECORD – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

REPUBLIC CORNER INVITE HADRA RECORD – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers vendredi 31 octobre 2025.

REPUBLIC CORNER INVITE HADRA RECORD Début : 2025-10-31 à 22:00. Tarif : – euros.

ESPACE REPUBLIC CORNER invite HADRA RECORDSL’Espace Republic Corner invite Hadra Records pour leur deuxième rendez vous Psy Trance à Poitiers. La programmation vous fera découvrir les dernières pépites du Label Grenoblois. De la Psy Techno à la Psy Prog pour finir avec de la Full On et de la Dark Psy, venez danser sur les dernières productions des artistes L-Xir, OddWave, G-Alien & Past ! L’occasion de voir la vie en couleur sur du gros son qui fait taper du pied. On vous attend avec la motivation d’un festivalier !21h : ouverture des portes 22h00-23h15 : HBbeR 23h15-00h30 L-XIR 00h30-01h30 : ODDWAVE 01h30-02h30 : G-ALIEN02h30-03h30 PAST

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86