Requalification d’une friche industrielle : l’Art d’Assembler L’Art d’Assembler Lavelanet

Requalification d’une friche industrielle : l’Art d’Assembler L’Art d’Assembler Lavelanet samedi 18 octobre 2025.

Requalification d’une friche industrielle : l’Art d’Assembler Samedi 18 octobre, 15h00 L’Art d’Assembler Ariège

Gratuit. Sur inscription. Prévoir une tenue adaptée aux températures extérieures du jour : site en chantier et non chauffé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T17:00

Fin : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T17:00

Requalification d’une friche industrielle : l’Art d’Assembler

Et si les anciennes usines devenaient des lieux de culture, de création et de rencontre ?

À Lavelanet, l’ancien site Dumons, marqué par l’histoire textile et industrielle, se transforme aujourd’hui pour écrire une nouvelle page : L’Art d’Assembler.

Ce projet architectural et culturel illustre une démarche forte : redonner vie aux friches industrielles qui jalonnent le territoire, en les ouvrant à de nouveaux usages. Héritage, mémoire ouvrière, mais aussi innovation et convivialité : autant de fils que ce lieu entend tisser à nouveau.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, nous vous invitions à découvrir cette aventure de reconversion, le samedi 18 octobre 2025.

De 15h à 17h : l’Art d’Assembler, rue Jean Canal (en face du musée du Textile et du Peigne en Corne) – Réservation obligatoire, places limitées

• Visite guidée et présentation du chantier avec l’architecte Barthélémy Dumons.

• Conférence de l’Association des Amis du Musée du Textile et du Peigne en Corne, qui présentera le contexte historique des anciennes usines Dumons.

Une animation du Pays d’art et d’histoire en partenariat avec le Projet Grand Site de France Montségur et l’association des Amis du musée du Textile et du Pëigne en Corne.

L’Art d’Assembler Rue Jean Canal, 09 300 Lavelanet Lavelanet 09300 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.pyreneescathares.com/sejourner/s-organiser/billetterie-en-ligne/ »}] Parking à grande capacité Rue du Quille, espace Pierre Mendès France.

Requalification d’une friche industrielle : l’Art d’Assembler

©PAH