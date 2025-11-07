REQUIEL pour une idole Valence-en-Poitou
REQUIEL pour une idole Valence-en-Poitou vendredi 7 novembre 2025.
REQUIEL pour une idole
Salle des fêtes Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Concert Hommage a Johnny Hallyday.
6 artistes en Live sur scène. .
Salle des fêtes Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 00 61 37
English : REQUIEL pour une idole
German : REQUIEL pour une idole
Italiano :
Espanol : REQUIEL pour une idole
L’événement REQUIEL pour une idole Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou