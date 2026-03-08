REQUIEM ALLEMAND DE BRAHMS

Béziers

2026-03-14

2026-03-14

2026-03-14

Sous la direction de Mathieu Bonnin, l’Ensemble Sequentiae interprète le bouleversant Requiem allemand de Brahms, œuvre de consolation et de lumière, sublimée par la Cathédrale Saint-Nazaire.

L'Ensemble Sequentiae interprète l'une des œuvres les plus bouleversantes du romantisme Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms, sous la direction de Mathieu Bonnin.

Œuvre de consolation plus que de deuil, ce Requiem invite à la sérénité et à la lumière, sublimé par la majesté de la Cathédrale Saint-Nazaire.

Ce concert fait partie du duo Un week-end de musique romantique , proposé à tarif préférentiel sur la billetterie en ligne. .

Plan Mgr Blaquière Béziers 34500

English :

Conducted by Mathieu Bonnin, Ensemble Sequentiae performs Brahms?s deeply moving German Requiem, a work of consolation and light, sublimated by the Cathedral of Saint-Nazaire.

