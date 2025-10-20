REQUIEM ALLEMAND DE BRAHMS Béziers

REQUIEM ALLEMAND DE BRAHMS

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2026-03-14

Sous la direction de Mathieu Bonnin, l’Ensemble Sequentiae interprète le bouleversant Requiem allemand de Brahms, œuvre de consolation et de lumière.

L’Ensemble Sequentiae interprète l’une des œuvres les plus bouleversantes du romantisme Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms, sous la direction de Mathieu Bonnin.

Œuvre de consolation plus que de deuil, ce Requiem invite à la sérénité et à la lumière, sublimé par la majesté de la Cathédrale Saint-Nazaire.

Ce concert fait partie du duo Un week-end de musique romantique , proposé à tarif préférentiel sur la billetterie en ligne. .

Plan Mgr Blaquière Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Conducted by Mathieu Bonnin, Ensemble Sequentiae performs Brahms?s deeply moving German Requiem, a work of consolation and light.

German :

Unter der Leitung von Mathieu Bonnin interpretiert das Ensemble Sequentiae das erschütternde Deutsche Requiem von Brahms, ein Werk des Trostes und des Lichts.

Italiano :

Diretto da Mathieu Bonnin, l’Ensemble Sequentiae esegue il Requiem tedesco di Brahms, un’opera di consolazione e di luce.

Espanol :

Bajo la dirección de Mathieu Bonnin, el Ensemble Sequentiae interpreta el Réquiem alemán de Brahms, una obra de consolación y de luz.

