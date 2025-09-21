Requiem Allemand – Johannes Brahms Préfecture du Nord, salon Charles de Gaulle Lille

Réservation obligatoire et gratuite, dans la limite des places disponibles, avant le 16 septembre 2025. Inscriptions à partir du 3 septembre.

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:45:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:45:00

C’est au concert, et non à la liturgie, que Brahms destine son Requiem Allemand.

Écrite en allemand plutôt qu’en latin, l’œuvre porte l’empreinte d’une double perte que subit Johannes Brahms : celle de son ami Robert Schumann en 1856, puis celle de sa mère en 1865. Elle n’est ni solennelle ni funèbre, mais plutôt intime et personnelle, comme en témoignent les textes du cinquième mouvement : « Comme un homme que console sa mère, ainsi je vous consolerai ». Brahms choisit dans la Bible des textes au propos universel : plus qu’une messe des morts, il nous propose une méditation sur le sens de la vie. D’ailleurs, il avait pensé intituler son œuvre « Requiem humain » plutôt que « Requiem allemand ».

« L’enfer est fini après cela. Je me suis consacré à la noble tâche de faire aussi de cette pièce immortelle un plaisir pour ceux qui aiment jouer en duo. Maintenant, cette œuvre ne peut plus périr. » Ainsi s’exprime Brahms quand il a en achève en 1869 la version pour piano à quatre mains, qui sera présentée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025

Distribution

Emanuela DUCORNEZ, soprano

Florian BISBROUCK, baryton

Magali BOURLET & Pierre BOURTEEL, pianistes

Chœur Régional Hauts-de-France

Direction : Eric Deltour

Préfecture du Nord, salon Charles de Gaulle place de la République 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

