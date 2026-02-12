Requiem de Fauré à Saint-Quentin Saint-Quentin

Requiem de Fauré à Saint-Quentin

3 avenue de la République Saint-Quentin Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

Date(s) :

2026-03-07

La saison dernière, le Choeur de chambre Septentrion a fait le pari d’entamer l’exploration des oeuvres phares du répertoire choral.

Après l’enthousiasme rencontré en 2024 avec le Requiem de Mozart, donné dans le cadre du Lille Piano Festival et à l’église Saint Léger de Lens, Septentrion souhaite poursuivre la valorisation du répertoire choral classique avec le Requiem de Fauré.

Accueillie également au Lille Piano Festival en juin 2025, puis reprise par deux fois dans deux lieux du Bassin Minier que sont Oignies et Liévin, cette tournée encore en cours de construction sera une nouvelle fois l’occasion de proposer un programme d’exception dans divers lieux de la Région Hauts-de-France, mais aussi au-delà des frontières de notre territoire.

Rendez-vous le samedi 7 mars 2026 à 20h30 à l’église de Remicourt à Saint-Quentin.

Choeur de Chambre Septentrion 12 chanteurs

Chef de Choeur Rémi Aguirre Zubiri

Quatuor Saxiana

​

Programme

Requiem, Gabriel Fauré

Nos Autem, Alfred Desenclos

Ave Verum, Jules Duprato

3 pièces Gabriel Pierné

3 mélodies, Guillaume Ubeda

Tarifs 8€ (moins de 12 ans) et 15€.

Réservations sur HelloAsso.

Renseignements 06 52 62 43 34

3 avenue de la République Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 52 62 43 34 contact@choeurdechambreseptentrion.fr

English :

Last season, the Choeur de chambre Septentrion took up the challenge of exploring key works from the choral repertoire.

Following the enthusiastic response to Mozart?s Requiem in 2024, which was performed at the Lille Piano Festival and at the Eglise Saint Léger in Lens, Septentrion intends to continue its exploration of the classical choral repertoire with Fauré?s Requiem.

This tour still under construction will once again offer an exceptional program at various venues in the Hauts-de-France region, as well as beyond its borders, and will also be hosted at the Lille Piano Festival in June 2025, then repeated twice at two venues in the Bassin Minier area: Oignies and Liévin.

Rendezvous on Saturday, March 7, 2026 at 8:30 p.m. at Remicourt church in Saint-Quentin.

Septentrion Chamber Choir: 12 singers

Choirmaster: Rémi Aguirre Zubiri

Saxiana Quartet

?

Program

Requiem, Gabriel Fauré

Nos Autem, Alfred Desenclos

Ave Verum, Jules Duprato

3 pieces Gabriel Pierné

3 mélodies, Guillaume Ubeda

Prices: 8? (under 12s) and 15?

Reservations on HelloAsso.

Information: 06 52 62 43 34

