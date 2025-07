REQUIEM DE FAURÉ PAR LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE Béziers

REQUIEM DE FAURÉ PAR LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE Béziers samedi 23 août 2025.

Plan Monseigneur Blaquière Béziers Hérault

Les Petits Chanteurs de Saint Dominique vous invitent à la représentation du « Requiem de Fauré », sous la direction de Mathieu Bonnin.

Entrée libre.

English :

The Petits Chanteurs de Saint Dominique invite you to a performance of Fauré’s Requiem, conducted by Mathieu Bonnin.

Free admission.

German :

Die Petits Chanteurs de Saint Dominique laden Sie zur Aufführung des « Requiems von Fauré » unter der Leitung von Mathieu Bonnin ein.

Freier Eintritt.

Italiano :

I Petits Chanteurs de Saint Dominique vi invitano all’esecuzione del Requiem di Fauré, diretto da Mathieu Bonnin.

Ingresso libero.

Espanol :

Los Petits Chanteurs de Saint Dominique le invitan a la interpretación del Réquiem de Fauré, bajo la dirección de Mathieu Bonnin.

Entrada gratuita.

