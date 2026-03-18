Requiem de Gabriel Fauré Haguenau

Requiem de Gabriel Fauré

. Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 17:00:00

fin : 2026-04-03 18:15:00

Date(s) :

2026-04-03

Pour son traditionnel concert du vendredi Saint, la paroisse protestante de Haguenau propose le Requiem de Gabriel Fauré. Le groupe vocal INTERLUDE de Haguenau et le Chœur des quatre saisons de Strasbourg seront placés avec Jean Moissonnier Baryton-basse, sous la direction de Damien SCHUBERT, et accompagnés au grand orgue par Roselyne KOENIGUER, titulaire des orgues de l’église protestante Saint-Pierre le Jeune protestant à Strasbourg.

Pour son traditionnel concert du vendredi Saint, la paroisse protestante de Haguenau propose le Requiem de Gabriel Fauré. Le groupe vocal INTERLUDE de Haguenau et le Chœur des quatre saisons de Strasbourg seront placés avec Jean Moissonnier Baryton-basse, sous la direction de Damien SCHUBERT, et accompagnés au grand orgue par Roselyne KOENIGUER, titulaire des orgues de l’église protestante Saint-Pierre le Jeune protestant à Strasbourg.

Du même compositeur Gabriel FAURÉ seront proposés Tu es Petrus , Cantique de Jean Racine , Pavane , Maria et Maria gratiae .

Vendredi Saint 3 avril 2026 à 17h, en l’église protestante de Haguenau, place Albert Schweitzer.

Tarif unique 16 € en ligne https://tinyurl.com/FaureHaguenau, chez Boutique Alexandre, 11 rue du Général Gérard à Haguenau ainsi que chez Fleurs Anastasia 35 av. Leriche à Haguenau.

Tarif 18 € caisse du soir, réduit 12 €, gratuit moins de 16 ans. .

. Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 04 69 43 samuel@helmlinger.com

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English :

For its traditional Good Friday concert, the Protestant parish of Haguenau offers Gabriel Fauré’s Requiem. The INTERLUDE vocal group from Haguenau and the Ch?ur des quatre saisons from Strasbourg will be joined by bass-baritone Jean Moissonnier, conducted by Damien SCHUBERT, and accompanied on the great organ by Roselyne KOENIGUER, titular organist at the Protestant church of Saint-Pierre le Jeune in Strasbourg.

L’événement Requiem de Gabriel Fauré Haguenau a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau