Requiem de Karl Jenkins Pau

Requiem de Karl Jenkins

21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Dans cette pièce, le compositeur gallois mêle habilement traditions musicales et spiritualités du monde.

Il fusionne des textes liturgiques catholiques avec des haïkus japonais, créant une œuvre où le sacré devient universel.

Son approche innovante transcende les cultures, offrant une vision inclusive et émotive de la spiritualité contemporaine.

Avec: Damien Guille au piano, Anne Saubadère à la flûte,

Direction musicale: François Ithurbide. .

21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 13 80 84

