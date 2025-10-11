Requiem de Mozart à l’église ND de Kerbonne avenue de kerbonne Brest
Ton Choeur à l’Ouest (association brestoise) donnera le Requiem de Mozart accompagné d’un quintette à cordes professionnel et sera dirigé par Christine Laizé.
Les solistes pour ce concert sont
Aurélie Castagnol (soprano),
Christine Laizé (alto),
Renaud de Rugy (ténor),
Camille Oudot (basse)
« Ton chœur à l’ouest est un projet musical ambitieux, visant à inviter des chanteurs amateurs à monter, avec des musiciens professionnels, une œuvre sacrée du répertoire lyrique en commençant par le Requiem de Mozart.
TCAO est à l’initiative de Christine Laizé, musicienne professionnelle depuis 25 ans, altiste et chanteuse lyrique, directrice artistique de la compagnie la Ronde Bleue. »
Informations pratiques
Plein tarif 20€
Tarif « adhérents et choeurs » (Adhérents de la Ronde Bleue ? Membre d’un choeur en Finistère ? Profitez de ce tarif préférentiel !) 17€
Tarif réduit 15€
-12 ans 5€
Réservation en ligne .
avenue de kerbonne église ND de kerbonne Brest 29200 Finistère Bretagne
