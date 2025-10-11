Requiem de Mozart à l’église ND de Kerbonne avenue de kerbonne Brest

Requiem de Mozart à l’église ND de Kerbonne

avenue de kerbonne église ND de kerbonne Brest Finistère

Début : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

Ton Choeur à l’Ouest (association brestoise) donnera le Requiem de Mozart accompagné d’un quintette à cordes professionnel et sera dirigé par Christine Laizé.

Les solistes pour ce concert sont

Aurélie Castagnol (soprano),

Christine Laizé (alto),

Renaud de Rugy (ténor),

Camille Oudot (basse)

« Ton chœur à l’ouest est un projet musical ambitieux, visant à inviter des chanteurs amateurs à monter, avec des musiciens professionnels, une œuvre sacrée du répertoire lyrique en commençant par le Requiem de Mozart.

TCAO est à l’initiative de Christine Laizé, musicienne professionnelle depuis 25 ans, altiste et chanteuse lyrique, directrice artistique de la compagnie la Ronde Bleue. »

Informations pratiques

Plein tarif 20€

Tarif « adhérents et choeurs » (Adhérents de la Ronde Bleue ? Membre d’un choeur en Finistère ? Profitez de ce tarif préférentiel !) 17€

Tarif réduit 15€

-12 ans 5€

Réservation en ligne .

avenue de kerbonne église ND de kerbonne Brest 29200 Finistère Bretagne

