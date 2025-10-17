Requiem de Mozart & Boléro de Ravel Église de La Madeleine PARIS

Requiem de Mozart & Boléro de Ravel Église de La Madeleine PARIS vendredi 17 octobre 2025.

Requiem de Mozart & Boléro de Ravel

Présentation de l’oeuvre

LE BOLERO DE RAVEL



Le Boléro est l’œuvre de musique classique la plus jouée dans le monde avec une représentation toutes les 15 minutes. Lors de sa création, le compositeur avait donné les droits d’auteur à son jardiner sans prévoir son succès auprès du grand public.

Cette œuvre est l’archétype de l’ostinato. La mélodie est reprise à tour de rôle par les différents instruments de l’orchestre sur une formule rythmique à la percussion.

LE REQUIEM DE MOZART



Les circonstances particulières de commande de cette œuvre, et les conditions en quelque sorte tragiques de son écriture, sur le lit de mort de son auteur, en alimentent la légende. En juillet 1791, le comte Walsegg-Stuppach, sous le sceau du secret, commanda un Requiem à Mozart pour sa femme, morte en février. Le travail fut différé en octobre, dû au surmenage que connaissait le compositeur pris par la Clémence de Titus et par la Flûte Enchantée.

A la mort de Mozart, le Requiem restait une œuvre inachevée. Dans la phase finale de sa maladie, Mozart avait écrit l’intégralité du « Requiem aeternam » : du Kyrie au Confutatis, seules les parties vocales et la basse continue était écrites. Pour le Lacrimosa, seulement les huit premières mesures de la voix et deux premières mesures des parties de violon et d’alto. Des esquisses de pièces supplémentaires ont été perdues. Alors qu’il était alité, des amis viennent chanter les parties du Requiem à son chevet.

Hélios

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés. Quant au répertoire, il est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration de différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans des endroits pittoresques qui ne sauraient accueillir un orchestre symphonique, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

En somme, grâce à sa formation à géométrie variable, l’orchestre Hélios aborde le répertoire le plus large avec une curiosité passionnée.

Venez assister au Requiem de Mozart et au Boléro de Ravel. L’Orchestre Hélios, le Chœur Hélios Ephémère.

Le vendredi 24 avril 2026

de 20h45 à 22h00

Le samedi 11 avril 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 20 février 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h45 à 22h00

Le samedi 29 novembre 2025

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h45 à 22h00

Le samedi 25 octobre 2025

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 17 octobre 2025

de 20h45 à 22h00

payant

De 20 à 60 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T23:45:00+02:00

fin : 2026-04-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-17T20:45:00+02:00_2025-10-17T22:00:00+02:00;2025-10-25T20:45:00+02:00_2025-10-25T22:00:00+02:00;2025-11-21T20:45:00+02:00_2025-11-21T22:00:00+02:00;2025-11-29T20:45:00+02:00_2025-11-29T22:00:00+02:00;2025-12-12T20:45:00+02:00_2025-12-12T22:00:00+02:00;2026-02-20T20:45:00+02:00_2026-02-20T22:00:00+02:00;2026-03-06T20:45:00+02:00_2026-03-06T22:00:00+02:00;2026-03-20T20:45:00+02:00_2026-03-20T22:00:00+02:00;2026-04-11T20:45:00+02:00_2026-04-11T22:00:00+02:00;2026-04-24T20:45:00+02:00_2026-04-24T22:00:00+02:00

Église de La Madeleine place de la Madeleine 75008 PARIS

https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com