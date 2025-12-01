Requiem de Mozart Eglise Saint-Sulpice Paris

Requiem de Mozart pour solistes, chœur et orchestre. Cantate « Charles de Gaulle » de Hugues Reiner pour récitant, ténor, chœur et orchestre.

Marie-Josée Matar (soprano), Yana Boukoff (alto), Joachim Bresson (ténor), Jean-Christophe Fillol (basse), Orchestre, Chœur Hugues Reiner, Chœur des 400 Paris Île de France, direction : Hugues Reiner.

Le Choeur des 400 Paris Ile de France, le Choeur International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert au bénéfice d’Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient (A.P.C.O.) et de la Cuisine de Mariam du ère Hani (Beyrouth).

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h45 à 23h30

payant

20€

Tout public.

Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris