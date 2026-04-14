Requiem de Mozart Eglise Saint Sulpice Paris

Mozart, Requiem

Rachmaninov, danses symphoniques

Anne-Cécile Larent (soprano), Jean-Louis Serre (basse), Bertrand Dazin (alto), Joachim Bresson (ténor) Direction: Hugues Reiner et Julien Voisin

Date : mardi 14 avril à 20H45

Lieu: Eglise de Saint Sulpice, Paris 75006

Le Choeur des 400 Paris Ile de France, le Choeur International Hugues Reiner et l’Orchestre des Sapeurs-Pompiers de Paris vous convient à un concert au bénéfice des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris.

Le mardi 14 avril 2026

de 20h45 à 23h15

payant

Catégorie 1 : 40€

Catégorie 2 : 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T23:45:00+02:00

fin : 2026-04-15T02:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T20:45:00+02:00_2026-04-14T23:15:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

reservonsconcert@gmail.com



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