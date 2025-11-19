REQUIEM DE MOZART – Eglise St Sulpice Paris

REQUIEM DE MOZART Début : 2025-12-11 à 20:45. Tarif : – euros.

Concert Requiem de Mozart et Cantate Charles de Gaulle de Reiner au bénéfice de la Cuisine de Mariam du Père Hany à Beyrouth avec Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient. Laurent de Gaulle (récitant), Marie-Josée Matar (soprano), Yana Boukoff (alto), Joachim Bresson (ténor), Jean-Christophe Fillol (basse), choeur Hugues Reiner et choeur des 400, direction Hugues Reiner.

Eglise St Sulpice PLACE ST SULPICE 75006 Paris 75