REQUIEM DE MOZART – Eglise St Sulpice Paris

REQUIEM DE MOZART Début : 2025-12-11 à 20:45. Tarif : – euros.
Concert Requiem de Mozart et Cantate Charles de Gaulle de Reiner au bénéfice de la Cuisine de Mariam du Père Hany à Beyrouth avec Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient. Laurent de Gaulle (récitant), Marie-Josée Matar (soprano), Yana Boukoff (alto), Joachim Bresson (ténor), Jean-Christophe Fillol (basse), choeur Hugues Reiner et choeur des 400, direction Hugues Reiner.
Eglise St Sulpice PLACE ST SULPICE 75006 Paris 75