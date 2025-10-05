REQUIEM DE MOZART – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze

REQUIEM DE MOZART Début : 2025-10-05 à 17:00. Tarif : – euros.

LE MADRIGAL DE NÎMES – REQUIEM DE MOZART PRÉCÉDÉ DU MAGNIFICAT DE MICHEL CHANARDUne version rare du célébrissime Requiem de Mozart pour deux pianistes, un timbalier, un chœur de 60 voix et 4 solistes. La force des voix, la fougue des musiciens permettront de redécouvrir ce classique des classiques comme on l’a rarement entendu. En ouverture, une composition originale de Michel Chanard.Le Madrigal de Nîmes, ensemble vocal bien connu régionalement, est réputé pour son exigence musicale et la qualité de ses interprétations. Ce programme inédit, mêlant une œuvre contemporaine et un « monument du genre » dans une forme originale, ravira les mélomanes… Et les curieux !Piano : Caroline Khatchatourian & Michel Chanard / Timbales : Isabelle Canard / Alto : Els Janssens / Soprano : Aurélie Jarjaye / Baryton-Basse : Frédéric Cornille / Ténor : Camille Resmontant / Direction musicale : Muriel Burst.

LA PYRAMIDE RUE RACINE 30200 Bagnols Sur Ceze 30