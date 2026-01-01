Requiem de Mozart Eglise Saint Barnabé Marseille 12e Arrondissement

Requiem de Mozart

Samedi 31 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Eglise Saint Barnabé 79b Avenue Jean Compadieu Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Concert caritatif au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Stabat Mater de Rheinberger et Requiem de Mozart par Les Voix de Phocée, dir. Jean-Emmanuel Jacquet. Fonds dédiés aux cancers pédiatriques.

Concert caritatif au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale

Ce concert est donné au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), premier financeur caritatif généraliste de la recherche médicale en France.

Depuis 75 ans, la FRM soutient des projets de recherche sur l’ensemble des pathologies, de la

recherche fondamentale à la recherche clinique, avec une exigence scientifique reconnue.

Fondation reconnue d’utilité publique et labellisée par le Don en Confiance, la FRM garantit une utilisation rigoureuse, transparente et efficace des dons qui lui sont confiés.

Les fonds collectés lors de ce concert seront intégralement dédiés à la recherche sur les cancers pédiatriques dans notre région, afin de faire progresser les connaissances, les traitements et l’espoir pour les enfants et leurs familles.



Les interprètes

Le concert réunit l’Ensemble vocal Les Voix de Phocée, chœur marseillais fondé en 1978, qui rassemble aujourd’hui 90 choristes animés par la même passion pour le grand répertoire choral.

Ils sont accompagnés par quatre solistes et par la pianiste Isabelle Grebert, sous la direction de Jean-Emmanuel Jacquet, chef de chœur et chef d’orchestre.



Le programme

Josef Gabriel Rheinberger Stabat Mater

Compositeur majeur du romantisme tardif, Josef Gabriel Rheinberger livre avec son Stabat Mater une œuvre d’une profonde intériorité spirituelle.

À travers une écriture chorale dense, expressive et lumineuse, il met en musique le poème médiéval évoquant la douleur de la Vierge Marie au pied de la croix.

Loin de l’emphase dramatique, Rheinberger privilégie la méditation, la douceur et l’émotion contenue, offrant une musique recueillie, d’une grande richesse harmonique, qui touche par sa sincérité et son humanité.

Wolfgang Amadeus Mozart Requiem

Chef-d’œuvre universel, le Requiem de Mozart demeure l’une des œuvres les plus bouleversantes de l’histoire de la musique.

Écrite dans les derniers mois de la vie du compositeur et laissée inachevée à sa mort en 1791, cette partition est empreinte d’une intensité dramatique et spirituelle exceptionnelle.

Alternant puissance chorale et moments de profonde intimité, le Requiem exprime tour à tour l’angoisse, la supplication, l’espérance et la lumière.

Au-delà de sa légende, il reste une œuvre profondément humaine, où la force de la musique rejoint une quête universelle de sens, de paix et de consolation. .

Eglise Saint Barnabé 79b Avenue Jean Compadieu Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 44 77 65 benchetrit.david9@gmail.com

English :

Benefit concert for the Fondation pour la Recherche Médicale.

Rheinberger’s Stabat Mater and Mozart’s Requiem by Les Voix de Phocée, dir. Jean-Emmanuel Jacquet. Funds dedicated to pediatric cancers.

