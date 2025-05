Requiem de Mozart – Rodez, 17 mai 2025 07:00, Rodez.

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

L’association Universonne est heureuse de vous convier à écouter le requiem de Mozart à la chapelle royale de Rodez le samedi 17 mai.

L’orchestre Universonne composé de musiciens professionnels de l’Aveyron et de la région Occitanie et l’Ensemble Vocal Unité vous convient à écouter le célèbre Requiem de Mozart sous la baguette de Christian Nadalet. 20 .

Rue Louis Blanc

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

The Universonne association is delighted to invite you to hear Mozart’s requiem at the Chapelle Royale in Rodez on Saturday May 17.

German :

Der Verein Universonne freut sich, Sie am Samstag, den 17. Mai, zum Anhören des Mozart-Requiems in der Chapelle Royale in Rodez einzuladen.

Italiano :

L’associazione Universonne è lieta di invitarvi ad ascoltare il Requiem di Mozart alla Chapelle Royale di Rodez sabato 17 maggio.

Espanol :

La asociación Universonne tiene el placer de invitarle a escuchar el réquiem de Mozart en la Chapelle Royale de Rodez el sábado 17 de mayo.

