Requiem de Verdi Eglise Saint-Sulpice Paris

Requiem de Verdi Eglise Saint-Sulpice Paris vendredi 10 octobre 2025.

Le Choeur des 400

Paris Ile de France, le Choeur

International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert au bénéfice de l’Institut de recherche médicale an pancréatologie (IRPAC). L’IRPAC est une association à but non lucratif fondée dans les années 90 par le Pr Pierre Bernades -qui a créé la Pancréatologie Française- afin de réunir les fonds nécessaires pour mener à bien des travaux de recherches scientifiques dans les domaines de la pancréatologie et de la cancérologie digestive.

Le cancer du pancréas fait partie des cancers au pronostic le plus pessimiste, avec un taux de survie de seulement 11% à cinq ans (source: American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2023). Le diagnostic est le plus souvent réalisé à un stade avancé de la maladie, lorsque la tumeur ne peut plus être opérée, du fait d’une expression clinique tardive de la maladie. D’après l’Institut national du cancer, près de 16 000 nouveaux cas de cancers du pancréas ont été diagnostiqués en France en 2023, dont 52 % chez les hommes. On constate une progression d’environ +1,6 % de cas par an chez les hommes depuis 2010, et de +2,1 % chez les femmes sur la même période. Malheureusement, à cause d’un diagnostic souvent trop tardif, les taux de survie à 5 ans après le diagnostic restent bas. Pour cette raison, la recherche a besoin d’être soutenue, aussi lors de ce concert.

Requiem de Verdi pour solistes, choeur et orchestre.

Anne-Cécile Laurent (soprano), Yana Boukoff (mezzo), Joachim Bresson (ténor), Jean-Christophe Fillol (basse), Orchestre, Chœur Hugues Reiner, Chœur des 400 Paris Île de France, direction : Hugues Reiner.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 20h45 à 23h00

payant

Tarif 20€, en ligne ou sur place le jour du concert à partir de 14H

Tout public.

Date(s) : 2025-10-10T20:45:00+02:00_2025-10-10T23:00:00+02:00

Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

reservconcert@gmail.com