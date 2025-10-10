REQUIEM DE VERDI – Eglise St Sulpice Paris

REQUIEM DE VERDI – Eglise St Sulpice Paris vendredi 10 octobre 2025.

REQUIEM DE VERDI Début : 2025-10-10 à 20:45. Tarif : – euros.

Le vendredi 10 octobre 2025 à 20h45 à l’Église Saint Sulpice, place Saint Sulpice 75006 Paris aura lieu un concert au bénéfice de la Recherche sur le Cancer du Pancréas pour l’Institut de Recherche médicale en Pancréatologie : https://www.pancreas-beaujon.com/Au programme : Le Requiem de VerdiAvec : Anne-Cécile Laurent (soprano), Yana Boukoff (mezzo), Joachim Bresson (ténor), Jean-Christophe Fillol (basse), Orchestre, Chœur Hugues Reiner, Chœur des 400 Paris Ile de France, direction : Hugues Reiner

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Eglise St Sulpice PLACE ST SULPICE 75006 Paris 75