Requiem for a Dream – Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 26 mai 2025 20:30, Pontonx-sur-l'Adour.

Landes

Requiem for a Dream Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-26 20:30:00

fin : 2025-05-26 22:12:00

Date(s) :

2025-05-26

Interdit 12 ans

Ciné-discussion animé par Damien

Sara Goldfarb vit seule à Coney Island. Mère juive veuve et fantasque, elle vit dans l’espoir obsessionnel d’être un jour invité sur le plateau de son émission de télévision préférée. C’est dans cette perspective qu’elle suit un régime draconien, afin d’entrer dans la robe qu’elle portera, lorsque le grand soir sera venu. Son fils Harry est dépendant à la drogue. Avec sa petite amie Marion et son copain Tyrone, ils noient leur quotidien dans d’infantiles visions du paradis terrestre. En quête d’une vie meilleure, le quatuor est entraîné dans une spirale infernale qui les enfonce, toujours un peu plus, dans l’angoisse et l’autodestruction… .

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Requiem for a Dream

Forbidden 12 years

Sara Goldfarb lives alone on Coney Island. A whimsical widowed Jewish mother, she lives in obsessive hope of one day being invited onto the set of her favorite TV show.

German : Requiem for a Dream

Verboten 12 Jahre

Sara Goldfarb lebt allein auf Coney Island. Als verwitwete, launische jüdische Mutter lebt sie in der zwanghaften Hoffnung, eines Tages in ihre Lieblingsfernsehsendung eingeladen zu werden.

Italiano :

Proibito 12 anni

Sara Goldfarb vive da sola a Coney Island. Vedova ebrea e madre capricciosa, vive nella speranza ossessiva di essere invitata un giorno sul set del suo programma televisivo preferito.

Espanol : Requiem for a Dream

Prohibido 12 años

Sara Goldfarb vive sola en Coney Island. Viuda judía y madre caprichosa, vive con la obsesiva esperanza de que algún día la inviten al plató de su programa de televisión favorito.

L’événement Requiem for a Dream Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Tartas