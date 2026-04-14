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REQUIEM MOZART POUR POMPIERS DE PARIS Eglise St Sulpice Paris

REQUIEM MOZART POUR POMPIERS DE PARIS Eglise St Sulpice Paris

REQUIEM MOZART POUR POMPIERS DE PARIS Eglise St Sulpice Paris mardi 14 avril 2026.

Lieu : Eglise St Sulpice

Adresse : PLACE ST SULPICE

Ville : 75006 Paris

Département : 75

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 20:45

REQUIEM MOZART POUR POMPIERS DE PARIS Début : 2026-04-14 à 20:45. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Eglise St Sulpice PLACE ST SULPICE 75006 Paris 75

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