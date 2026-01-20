REQUIEM & PIÈCES VOCALES AUTOUR DE FAURE Sète

REQUIEM & PIÈCES VOCALES AUTOUR DE FAURE

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

La classe de chant lyrique, le chœur de chambre, la classe d’orgue et la chorale Setavoce interprètent le Requiem et des pièces vocales de Gabriel Fauré.Direction: Fanie Causy-Gay, Marie Cristol, Marie Cécile Lahor et Sabine LiguoriGratuit Réservation indispensable .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

The lyric singing class, the chamber choir, the organ class and the Setavoce choir perform the Requiem and vocal pieces by Gabriel Fauré.

