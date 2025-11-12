Requiem pour un fou : David Hallyday Le Dôme de Paris Paris

Requiem pour un fou : David Hallyday Le Dôme de Paris Paris Mercredi 12 novembre, 20h30

Un seul homme peut revendiquer la légitimité & le talent pour rallumer le feu sur scène : DAVID HALLYDAY ! 2h de concert live

### **David Hallyday**

### **REQUIEM POUR UN FOU**

### **LA TOURNÉE CENT POUR CENT HALLYDAY**

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom « Hallyday » dans le cœur de millions de fans.

Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé « sang pour sang », l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est : DAVID HALLYDAY !

REQUIEM POUR UN FOU

L’ÉVÈNEMENT DE L’ANNÉE !

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.

Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…

CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ !

Le spectacle dure 1h45 à 2h00 environ – pas d’entracte.

Bande annonce : [https://youtu.be/EW9ZpWmV_qY](https://youtu.be/EW9ZpWmV_qY)

Lien du site internet : [https://www.requiempourunfou.com/](https://www.requiempourunfou.com/)

Facebook : [https://www.facebook.com/davidhallyday/?locale=fr_FR](https://www.facebook.com/davidhallyday/?locale=fr_FR)

Instagram : [https://www.instagram.com/david_hallyday/?hl=fr](https://www.instagram.com/david_hallyday/?hl=fr)

Tarifs Paris : Carré Or : 107€ – Cat. 1 :87€ – Cat.2 : 70€ – Cat. 3 : 40€

Infos groupes et C.E. : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Liens billetterie :

Le concert extraordinaire : [https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/david-hallyday-billet/idmanif/616565/idtier/28239479](https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/david-hallyday-billet/idmanif/616565/idtier/28239479)

Fnac : [https://www.fnacspectacles.com/event/david-hallyday-requiem-pour-un-fou-tournee-dome-de-paris-20083584/](https://www.fnacspectacles.com/event/david-hallyday-requiem-pour-un-fou-tournee-dome-de-paris-20083584/)

Ticketmaster : [https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/david-hallyday-billet/idmanif/616565](https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/david-hallyday-billet/idmanif/616565)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T22:30:00.000+01:00

Le Dôme de Paris 34 Boulevard Victor – 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris