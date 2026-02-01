Requiem pour un Smartphone Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon
Le P’tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon Côte-d’Or
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Théâtre fable de société
Avec le collectif Nous Toutes de Montceau-les-Mines.
Petite restauration sur place .
Le P’tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lasso@leptiotbistrot.fr
