Requiem pour un Smartphone Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon

Le P’tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon Côte-d’Or

Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14

Théâtre fable de société
Avec le collectif Nous Toutes de Montceau-les-Mines.
Petite restauration sur place   .

Le P’tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   lasso@leptiotbistrot.fr

