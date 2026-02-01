Requiem pour un Smartphone Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon

Requiem pour un Smartphone

Le P’tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon Côte-d’Or

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Théâtre fable de société

Avec le collectif Nous Toutes de Montceau-les-Mines.

Petite restauration sur place .

