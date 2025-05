Requiem pour un smartphone – Cosmopolis Nantes, 17 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-17 19:00 – 20:30

Gratuit : non Participation libre

Découvrez une mise en relief de l’exposition photographique d’Alessandro Cinque à travers cette pièce de théâtre de la compagnie Bulles de Zinc !L’objet du délit ? Un smartphone, celui d’Amina, autour duquel gravitent trois personnages. Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet : depuis l’esclavage dans les mines du Congo jusqu’à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette jeune femme pleine de colère.Quelles sont les conséquences de la numérisation de nos sociétés ?Une ode à la nature qui oscille entre tendresse, rage et poésie. Un spectacle-choc !Vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant. Écrit, mis en scène et joué par Emmanuel Lambert, ce spectacle offre un regard critique sur l’extractivisme à travers trois récits de vie au sein d’une mine de coltan de la région du Kivu en République Démocratique du Congo. Cette œuvre poétique et brutale nous invite à nous questionner sur la conséquence de la sur-numérisation de nos sociétés.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr