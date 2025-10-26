Requiem pour un smartphone Festival Charrette aux Merveilles CENTRE SOCIAL TI AN OLL Plourin-lès-Morlaix

CENTRE SOCIAL TI AN OLL 1 Rue des Genêts Plourin-lès-Morlaix Finistère

Début : 2025-10-26 17:00:00

L’objet du délit ? Un smartphone, celui d’Amina, autour duquel gravitent trois personnages. Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet depuis l’esclavage dans les mines du Congo jusqu’à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette jeune femme pleine de colère. Un spectacle choc qui questionne sur la sur-numérisation de nos sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre tendresse, rage et poésie. .

CENTRE SOCIAL TI AN OLL 1 Rue des Genêts Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 72 54 27

