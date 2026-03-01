REQUIEM POUR UN SMARTPHONE Maison de l’Asphan Nozay
REQUIEM POUR UN SMARTPHONE Maison de l’Asphan Nozay dimanche 8 mars 2026.
REQUIEM POUR UN SMARTPHONE
Maison de l’Asphan 25 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Au nom de quoi numérise-t-on nos sociétés ? Une fable politique, une ode à la nature qui oscille entre rage tendresse et poésie… par Bulles de Zinc
L’objet du délit ?
Un smartphone sur le ventre d’Amina, endormie dans les franges d’un désert. Smartphone autour duquel gravitent 3 personnages.
Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet de l’esclavage dans les mines du Congo à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette femme pleine de colère. 3 courtes pièces qui s’imbriquent et questionnent les conséquences de la sur-numérisation de nos sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre rage, tendresse et poésie. Un spectacle-choc !
Écriture, jeux et mise en scène Emmanuel Lambert
Public A partir de 14-15 ans
Tarif libre
Réservations conseillées .
Maison de l’Asphan 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 34 29 asphanozay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Why are we digitizing our societies? A political fable, an ode to nature that oscillates between rage, tenderness and poetry… by Bulles de Zinc
L’événement REQUIEM POUR UN SMARTPHONE Nozay a été mis à jour le 2026-03-02 par Pays Erdre Canal Forêt