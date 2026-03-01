REQUIEM POUR UN SMARTPHONE Maison de l’Asphan Nozay

REQUIEM POUR UN SMARTPHONE

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Au nom de quoi numérise-t-on nos sociétés ? Une fable politique, une ode à la nature qui oscille entre rage tendresse et poésie… par Bulles de Zinc

L’objet du délit ?

Un smartphone sur le ventre d’Amina, endormie dans les franges d’un désert. Smartphone autour duquel gravitent 3 personnages.

Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet de l’esclavage dans les mines du Congo à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette femme pleine de colère. 3 courtes pièces qui s’imbriquent et questionnent les conséquences de la sur-numérisation de nos sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre rage, tendresse et poésie. Un spectacle-choc !

Écriture, jeux et mise en scène Emmanuel Lambert

Public A partir de 14-15 ans

Tarif libre

Réservations conseillées .

Maison de l’Asphan 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 34 29 asphanozay@gmail.com

English :

Why are we digitizing our societies? A political fable, an ode to nature that oscillates between rage, tenderness and poetry… by Bulles de Zinc

