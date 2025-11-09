Requiem pour un smartphone, spectacle Mairie de Dieulefit Dieulefit

Requiem pour un smartphone, spectacle

Mairie de Dieulefit 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 18:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

L’objet du délit ? Un smartphone, celui d’Amina, autour duquel gravitent trois personnages.

.

Mairie de Dieulefit 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 70 14 95

English :

The object of the crime? A smartphone, Amina’s smartphone, around which three characters revolve.

German :

Das Objekt des Verbrechens? Ein Smartphone, das von Amina, um das sich drei Personen drehen.

Italiano :

L’oggetto del crimine? Uno smartphone, lo smartphone di Amina, attorno al quale ruotano tre personaggi.

Espanol :

¿El objeto del crimen? Un smartphone, el smartphone de Amina, en torno al cual giran tres personajes.

L’événement Requiem pour un smartphone, spectacle Dieulefit a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux