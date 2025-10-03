Requiem pour une idole Salle des fêtes de Naintré Naintré

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne

Le club de pétanque vous convie à un concert hommage à Johnny Hallyday vendredi 3 octobre 2025 à 20h30 à la salle des fêtes de Naintré.

6 artistes seront sur scène pour faire vibrer les fans de Johnny pour leur faire passer une soirée inoubliable ! Tarif 15 €

Buvette sur place et plateau repas sur réservation au 06 05 04 71 80 (Bruno). .

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

