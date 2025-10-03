Requiem pour une idole Salle des fêtes de Naintré Naintré
Requiem pour une idole Salle des fêtes de Naintré Naintré vendredi 3 octobre 2025.
Requiem pour une idole
Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Le club de pétanque vous convie à un concert hommage à Johnny Hallyday vendredi 3 octobre 2025 à 20h30 à la salle des fêtes de Naintré.
6 artistes seront sur scène pour faire vibrer les fans de Johnny pour leur faire passer une soirée inoubliable ! Tarif 15 €
Buvette sur place et plateau repas sur réservation au 06 05 04 71 80 (Bruno). .
Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 04 71 80
English : Requiem pour une idole
German : Requiem pour une idole
Italiano :
Espanol : Requiem pour une idole
L’événement Requiem pour une idole Naintré a été mis à jour le 2025-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne