Requiem(s) Compiègne jeudi 25 septembre 2025.

Place Briet d'Aubigny Compiègne

Début : 2025-09-25 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-25

Lors de ses derniers passages à Compiègne, Angelin Preljocaj nous avait subjugués par la beauté du Lac des cygnes ou encore l’intensité de Mythologies. Cette saison, il marque son grand retour avec un ballet saisissant, transformant le deuil en une célébration vibrante Requiem(s).

Angelin Preljocaj nous entraîne dans une exploration chorégraphique du deuil et de la mémoire collective. À travers un large éventail musical allant de Mozart à System of a Down, il compose une fresque où la danse transcende la perte et la transforme en une célébration de l’existence.

Sur scène, 19 danseurs évoluent dans une mosaïque d’émotions, de la douleur à l’apaisement, du recueillement à l’exaltation. Ici, l’intensité du geste dialogue avec la puissance du souvenir, laissant émerger une poésie brute et sensorielle. Le chorégraphe insuffle à cette création une approche résolument organique. Sa chorégraphie fait du silence et du mouvement un langage universel. Il façonne l’espace avec une précision magistrale, porté par une lumière spectrale et des images envoûtantes.

Requiem(s) touche au coeur et à l’âme, bousculant nos perceptions pour nous offrir une expérience émotionnelle inoubliable. Une oeuvre puissante, avec laquelle Angelin Preljocaj nous rappelle qu’il reste maître dans l’art de traduire l’indicible par la danse.

Un spectacle hypnotique et profondément humain ! 24 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

