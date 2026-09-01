Requiem(s) Quatuor Debussy Église de Saint-Vallier Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Requiem(s) Quatuor Debussy

Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Sur scène, ils jouent avec la lumière et l’espace, transformant chaque concert en une expérience sensorielle.

À travers des spectacles comme Boxe Boxe, Opus, Nos matins intérieurs, ou encore Requiem(s), ils décloisonnent les genres et invitent le public à redécouvrir la musique autrement. .

Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Requiem(s) Quatuor Debussy

L’événement Requiem(s) Quatuor Debussy Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)