Requiem(s) Quatuor Debussy Église de Saint-Vallier Saint-Vallier
dimanche 20 septembre 2026 · Église de Saint-Vallier · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Requiem(s) Quatuor Debussy
Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Sur scène, ils jouent avec la lumière et l’espace, transformant chaque concert en une expérience sensorielle.
À travers des spectacles comme Boxe Boxe, Opus, Nos matins intérieurs, ou encore Requiem(s), ils décloisonnent les genres et invitent le public à redécouvrir la musique autrement. .
Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
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English : Requiem(s) Quatuor Debussy
L’événement Requiem(s) Quatuor Debussy Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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