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AGENDA · Saint-Vallier

Requiem(s) Quatuor Debussy Église de Saint-Vallier Saint-Vallier

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Saint-Vallier · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Église de Saint-Vallier
Adresse
Place de la Liberté
Ville
71230 Saint-Vallier
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Vallier

Requiem(s) Quatuor Debussy

Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Sur scène, ils jouent avec la lumière et l’espace, transformant chaque concert en une expérience sensorielle.
À travers des spectacles comme Boxe Boxe, Opus, Nos matins intérieurs, ou encore Requiem(s), ils décloisonnent les genres et invitent le public à redécouvrir la musique autrement.   .

Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20  admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Requiem(s) Quatuor Debussy

L’événement Requiem(s) Quatuor Debussy Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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