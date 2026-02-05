Requin , entre mythes et réalités- (Ploumanac’h) Perros-Guirec

Requin , entre mythes et réalités- (Ploumanac’h)

Rue Aimée Fournier Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Les requins ne vous inspirent-ils que de la peur ? Entre sciences, histoires et avancées technologiques, nous lierons connaissance avec cette grande famille entourée de mythes.

Nous nous intéresserons au requin taupe, espèce insolite de la Côte de Granit Rose.

Inscription à la Maison du Littoral.

RDV parking de Porz Kamor (tables de pique nique) .

Rue Aimée Fournier Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

