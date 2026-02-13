« REQUIN LICHE DES ABYSSES », Compagnie 25, Théâtre Jules Julien, Toulouse

« REQUIN LICHE DES ABYSSES », Compagnie 25 19 et 20 mars Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Spectacle scolaire | Tarif écoles : 3,5 € par élève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T10:00:00+01:00 – 2026-03-19T10:55:00+01:00

Fin : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T10:55:00+01:00

COMPLET

Jeudi 19 mars à 10h & 14h30 et vendredi 20 mars à 10h | À partir de 8 ans | 55 min

Olivia, contrairement à ses parents n’a peur de rien. Elle passe tout son temps libre à enquêter sur les gens de son quartier. Avec Eliott, son meilleur ami qui habite juste en face de chez elle, ils communiquent par talkie-walkie autour de leurs missions secrètes. Mais un soir, un brouillard inquiétant envahit leur quartier et engloutit la maison d’Eliott. La peur s’infiltre alors chez Olivia. Elle va devoir lui faire face.

Peur de l’obscurité, peur des monstres sous le lit ou dans le placard… Enfant, nous avons tou.te.s connu.e.s ces peurs ! En grandissant, nos peurs se transforment et vers 8/10 ans, de nouvelles peurs apparaissent : peur de se tromper, les voleurs, les catastrophes naturelles, peur de la maladie ou de la perte d’un proche, crainte du regard des autres… Autant de peurs qui trouvent un terreau fertile, grossissant à la tombée de la nuit, quand on se retrouve seul dans sa chambre.

Depuis 2024, la compagnie 25 a décidé de lancer une vaste enquête intitulée « Boule de Flip !» autour des peurs des enfants et plus précisément de ces peurs qui changent vers 7/8 ans. Au programme, ateliers pluridisciplinaires, rencontres avec des professionnel.le.s de la peur, et recherche artistique pour dompter nos flips ! L’idée, face au monde actuel souvent très anxiogène pour nos enfants, était de remettre la peur à sa juste place et pourquoi pas de jouer avec elle.

DISTRIBUTION

Ecriture | Adeline Arias, Elodie Muselle

Mise en scène | Adeline Blais, Stéphane Benazet

Interprétation | Coline Bonnemayre

Scénographie, dessins, manipulation | Jérôme Souillot

Création lumière | Manfred Armand

Conception et production | Louis Gry

Consultante psychologique clinique | Nadia Cherf

MENTIONS OBLIGATOIRES

Production | Compagnie 25

Coproduction | Odyssud

Accueils en résidence | Odyssud, Théâtre des Mazades, CC Alban Minville, CC Renan

Soutiens (en cours) | DRAC Occitanie, Ville de Toulouse, Conseil Départemental Haute-Garonne, Région Occitanie

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 16 theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d'enseignement et de transmission, mais aussi d'insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Compagnie 25