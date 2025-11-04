REQUIN LICHE DES ABYSSES CENTRE CULTUREL RENAN Toulouse

REQUIN LICHE DES ABYSSES

CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d'Audibert Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 9 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Peur de l’obscurité, peur des monstres sous le lit ou dans le placard… Enfant, nous avons tous et toutes connu ces peurs !

A partir de 7 ans

Olivia, contrairement à ses parents, n’a peur de rien. Elle passe tout son temps libre à enquêter sur les gens de son quartier. Avec Eliott, son meilleur ami qui habite juste en face de chez elle, ils communiquent par talkie-walkie autour de leurs missions secrètes. Mais un soir, un brouillard inquiétant envahit leur quartier et engloutit la maison d’Eliott. La peur s’infiltre alors chez Olivia. Elle va devoir lui faire face. 3 .

CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 58 06 accueil.renan@mairie-toulouse.fr

English :

Fear of the dark, fear of monsters under the bed or in the closet? We’ve all experienced these fears as children!

Ages 7 and up

German :

Angst vor der Dunkelheit, Angst vor Monstern unter dem Bett oder im Schrank? Als Kind haben wir alle diese Ängste gekannt!

Ab 7 Jahren

Italiano :

Paura del buio, paura dei mostri sotto il letto o nell’armadio? Tutti abbiamo avuto queste paure da bambini!

Dai 7 anni in su

Espanol :

¿Miedo a la oscuridad, miedo a los monstruos debajo de la cama o en el armario? Todos hemos tenido estos miedos de niños

A partir de 7 años

