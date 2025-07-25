Requin Velours Cie Sorry Mom / Gaëlle Axelbrun Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

THEÂTRE // PERFORMANCE

Un été, en faisant une rencontre sur Tinder, Roxane est victime d’un viol. Le soir même, elle rencontre Joy et Kenza, les Loubardes , qui deviennent ses amies. Celles-ci l’accompagnent dans l’après, dans son parcours judiciaire et sa reconstruction. Sur un ring de boxe, elles interrogent ensemble le désir de vengeance et le besoin de réparation. Elles questionnent le pouvoir des récits, de la poésie et de la fiction, mais aussi le pouvoir du corps dans le travail du sexe, où le rapport de force semble enfin s’inverser. C’est l’histoire d’une quête de réparation. C’est une histoire singulière et sensible, une mise à nu des paradoxes, des hontes, des émotions, des nuances et des dialogues intérieurs qui font suite à une agression. Un spectacle coup de poing.

Durée 1h30

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans

ATTENTION Cette pièce traite de violences sexuelles

Une représentation scolaire est présentée le vendredi 10 avril à 14h30

Mentions de production

Texte et mise en espace Gaëlle Axelbrun Avec Mécistée Rhea, Cécile Mourier, Amandine Grousson Assistanat Florence Weber Scénographie Gaëlle Axelbrun

Costumes, assistanat scénographie Camille Nozay Lumière Ondine Trager

Création sonore Maïlys Trucat Production compagnie Sorry Mom Soutiens TAPS Théâtre Actuel et Public de Strasbourg, Théâtre Ouvert Centre National des Dramaturgies Contemporaines, Centre des bords de Marnes, La Pokop, Bliiida, DRAC Grand Est, Région Grand Est, Haute École des Arts du Rhin, collectif À mots découverts, la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon CNES Administration Alain Rauline Remerciements Laurent Poitrenaux, Laurène Marx

Ce projet est soutenu par le dispositif Jeunes ESTivants de Scènes et Territoires de la DRAC Grand Est et par la bourse Expériences de Jeunesse de la Région Grand Est. Ce texte a bénéficié d’un accompagnement par le collectif À mots découverts (Paris). Texte lauréat des Voix du bivouac de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, juillet 2023.

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 47 04

