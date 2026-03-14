RÉQUIS CHANTE concours STARS en SÉ’GALA

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

UNE NOUVELLE VOIX S’ÉLÈVE À RÉQUISTA !

C’est officiel une nouvelle association vient de voir le jour à Réquista avec une ambition forte… promouvoir le chant dans le Réquistanais, en Aveyron et même dans toute la région !

Et pour marquer les esprits dès cette première année, un grand concours de chant se prépare !

Ouvert à tous, à tout âge, à toutes les voix !

Que vous chantiez sous la douche ou sur scène, que vous soyez ado, adulte, aîné ou même auteur-compositeur, ce concours est fait pour vous !

Une jeune équipe de passionnés est déjà à pied d’œuvre pour faire de cette journée un événement inoubliable.

Et ce n’est que le début… Nous avons déjà de belles pistes pour vous proposer un jury d’exception, mêlant exigence, bienveillance et amour de la musique.

Restez connectés… Infos, inscriptions, surprises tout arrive très bientôt !

INSCRIPTION

https://www.req-animation.fr/requis-chante/inscription/ 5 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 09 22 27 53

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English :

A NEW VOICE IN RÉQUISTA!

L’événement RÉQUIS CHANTE concours STARS en SÉ’GALA Réquista a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)