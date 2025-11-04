Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RESA recrute et forme des monteurs câbleurs en électronique Agence Les Ulis Les Ulis mardi 4 novembre 2025.

RESA recrute et forme des monteurs câbleurs en électronique Mardi 4 novembre, 08h00 Agence Les Ulis Essonne

Description du Poste : • Câblage manuel de composants électroniques (taille d’une allumette) au fer à souder. • Travail sous loupe binoculaire, en salle blanche avec tenue appropriée (blouse, sabots ESD, charlotte, cache-barbe, gants). • Qui est RESA ? RESA, specialisé en production électronique spatiale réalise des cartes électroniques et équipements embarqués spatiaux. Programme de Formation : • Avant le recrutement, une mise à niveau de 400 heures vous sera proposée via une préparation opérat

Description du Poste : • Câblage manuel de composants électroniques (taille d'une allumette) au fer à souder.