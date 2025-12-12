RESAK fait son marché ! Arkinova Anglet

RESAK fait son marché !

Arkinova 73 rue de Mirambeau Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Depuis 2019, RESAK transforme les déchets plastiques de notre territoire en mobilier et objets déco du quotidien, alliant design, durabilité et production locale.

RESAK invite le public à découvrir son univers lors d’une vente directe à l’atelier.

Une belle occasion pour les retardataires de glisser sous le sapin des créations uniques, esthétiques et responsables, fabriquées à partir de plastiques recyclés… tout près de chez vous ! .

