RESAK fait son marché ! Arkinova Anglet
RESAK fait son marché ! Arkinova Anglet samedi 13 décembre 2025.
RESAK fait son marché !
Arkinova 73 rue de Mirambeau Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Depuis 2019, RESAK transforme les déchets plastiques de notre territoire en mobilier et objets déco du quotidien, alliant design, durabilité et production locale.
RESAK invite le public à découvrir son univers lors d’une vente directe à l’atelier.
Une belle occasion pour les retardataires de glisser sous le sapin des créations uniques, esthétiques et responsables, fabriquées à partir de plastiques recyclés… tout près de chez vous ! .
Arkinova 73 rue de Mirambeau Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 11 61
English : RESAK fait son marché !
L’événement RESAK fait son marché ! Anglet a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Anglet