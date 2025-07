RÉS’ALLIANCE Maraussan

RÉS’ALLIANCE Maraussan dimanche 6 juillet 2025.

RÉS’ALLIANCE

Route de Béziers Maraussan Hérault

Tarif : 1 – 1 – 100 EUR

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Zoé Buyck & Joseph Grau, Harpe, clavecin et flute à bec

Couperin, Rolin, Hostettler, Lysight, Haendel, Holliger, Hindemith, Grandjany

Zoé Buyck et Joseph Grau Harpe, clavecin & flûte à bec

Le programme s’ouvre avec le Prélude non-mesuré suivi de l’Allemande en mi mineur, de Louis Couperin, dédiée à la Paix.

Zoé Buyck, harpiste et claveciniste :

Née en 2007, elle découvre la harpe à cinq ans. Concertiste spécialisée dans la musique baroque et contemporaine, reçue à la Haute École de Musique de Lausanne, elle à été primée en France et à l’international. Premier prix au concours Martine Géliot 2023, avec le prix Billaudot pour la Toccata de Guillaume Connesson. Elle est lauréate 2023 de la fondation Véronique Daverio. Pour son cinquième passage au Château de Perdiguier, Zoé Buyck revient avec un programme conçu avec le flûtiste Joseph Grau et pensé tout spécialement pour l’occasion (Couperin, Rolin, Hostettler, Lysight, Haendel, Holliger, Hindemith, Grandjany).

Joseph Grau, flûtiste :

Musicien multi-facettes, curieux et optimiste, son approche musicale est nourrie par la création contemporaine, qui l’a conduit à ouvrir sans cesse de nouvelles portes. Aux frontières de toutes les influences et de toutes les époques, entre musique de chambre et musique du monde, répertoire traditionnel, baroque, classique ou contemporain, ce véritable styliste de la scène française et européenne, réussit la symbiose parfaite du langage technique et d’une vision musicale compréhensible, entre intellect et émotion. .

Route de Béziers Maraussan 34370 Hérault Occitanie info@domaineperdiguier.fr

English :

Zoé Buyck & Joseph Grau, Harp, harpsichord and recorder

Couperin, Rolin, Hostettler, Lysight, Handel, Holliger, Hindemith, Grandjany

German :

Zoé Buyck & Joseph Grau, Harfe, Cembalo und Blockflöte

Couperin, Rolin, Hostettler, Lysight, Händel, Holliger, Hindemith, Grandjany

Italiano :

Zoé Buyck & Joseph Grau, arpa, clavicembalo e flauto dolce

Couperin, Rolin, Hostettler, Lysight, Haendel, Holliger, Hindemith, Grandjany

Espanol :

Zoé Buyck & Joseph Grau, Arpa, clave y flauta dulce

Couperin, Rolin, Hostettler, Lysight, Haendel, Holliger, Hindemith, Grandjany

