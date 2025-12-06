Résau lectures nomades Contes à cordes et à voix Bibliothèque Mazières-en-Gâtine

Résau lectures nomades Contes à cordes et à voix

Bibliothèque 15 rue du pré Martinet Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Samedi 6 décembre à 15h

Marlène et Nade unissent leurs talents pour proposer une séance de contes avec interludes musicaux. A la veille de la Journée Mondiale du Kamishibaï, émerveillez-vous devant ce petit théâtre de bois, ses belles histoires contées par Nade et les instruments de Marlène. Pour jeune public, en famille. Les places étant limitées, la réservation n'est pas obligatoire mais fortement conseillée.

