Résau lectures nomades Contes à cordes et à voix Bibliothèque Mazières-en-Gâtine

Bibliothèque 15 rue du pré Martinet Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Samedi 6 décembre à 15h
Marlène et Nade unissent leurs talents pour proposer une séance de contes avec interludes musicaux. A la veille de la Journée Mondiale du Kamishibaï, émerveillez-vous devant ce petit théâtre de bois, ses belles histoires contées par Nade et les instruments de Marlène. Pour jeune public, en famille. Les places étant limitées, la réservation n’est pas obligatoire mais fortement conseillée.
reseau.lectures.nomades@gmail.com
Offert par le réseau Lectures Nomades. .
reseau.lectures.nomades@gmail.com
