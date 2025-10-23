Le Père Noël et le loup à la médiathèque de Ambrières Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées
Le Père Noël et le loup à la médiathèque de Ambrières
Médiathèque d'Ambrières-les-Vallées
Ambrières-les-Vallées
mardi 23 décembre 2025.
Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées Mayenne
Début : 2025-12-23 17:00:00
fin : 2025-12-23 17:45:00
2025-12-23
Le Père Noël et le loup
Mais que peut-il bien se passer quand le loup rencontre le Père Noël ?
Gratuit
de 3 à 8 ans
45mn
sur réservation .
Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr
English :
Santa and the wolf
German :
Der Weihnachtsmann und der Wolf
Italiano :
Babbo Natale e il lupo
Espanol :
Papá Noel y el lobo
