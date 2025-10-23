Le Père Noël et le loup à la médiathèque de Ambrières Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées

Le Père Noël et le loup à la médiathèque de Ambrières

Médiathèque d'Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Début : 2025-12-23 17:00:00

fin : 2025-12-23 17:45:00

2025-12-23

Le Père Noël et le loup

Mais que peut-il bien se passer quand le loup rencontre le Père Noël ?

Gratuit

de 3 à 8 ans

45mn

sur réservation .

+33 2 43 08 93 56 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr

English :

Santa and the wolf

German :

Der Weihnachtsmann und der Wolf

Italiano :

Babbo Natale e il lupo

Espanol :

Papá Noel y el lobo

