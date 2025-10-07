Spectacle L’Ogre qui voulait manger les Lutins Gorron Salle d’honneur de la mairie Gorron
Spectacle L’Ogre qui voulait manger les Lutins Gorron Salle d’honneur de la mairie Gorron mardi 23 décembre 2025.
Salle d’honneur de la mairie 1 grande rue Gorron Mayenne
Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-23 15:45:00
2025-12-23
L’ogre Qui Voulait Manger Les Lutins
En pleine dernière ligne droite avant Noël, le Père Noël voit débarquer au Pôle Nord un ogre qui veut manger un des lutins ! Un conte joyeusement interactif.
Gratuit
tout public
45mn
sur réservation .
Salle d’honneur de la mairie 1 grande rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
English :
The Ogre Who Wanted to Eat Goblins
German :
Der Oger, der die Kobolde essen wollte
Italiano :
L’orco che voleva mangiare i folletti
Espanol :
El ogro que quería comer duendes
