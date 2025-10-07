Spectacle L’Ogre qui voulait manger les Lutins Gorron Salle d’honneur de la mairie Gorron

Spectacle L’Ogre qui voulait manger les Lutins Gorron

Salle d’honneur de la mairie 1 grande rue Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 15:45:00

Date(s) :

2025-12-23

L’ogre Qui Voulait Manger Les Lutins

En pleine dernière ligne droite avant Noël, le Père Noël voit débarquer au Pôle Nord un ogre qui veut manger un des lutins ! Un conte joyeusement interactif.

Gratuit

tout public

45mn

sur réservation .

Salle d’honneur de la mairie 1 grande rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

English :

The Ogre Who Wanted to Eat Goblins

German :

Der Oger, der die Kobolde essen wollte

Italiano :

L’orco che voleva mangiare i folletti

Espanol :

El ogro que quería comer duendes

L’événement Spectacle L’Ogre qui voulait manger les Lutins Gorron Gorron a été mis à jour le 2025-11-20 par Bocage Mayennais Tourisme