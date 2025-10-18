Réseau Lecture Montaudin 1 Médiathèque de Montaudin Montaudin
Réseau Lecture Montaudin 1 Médiathèque de Montaudin Montaudin samedi 18 octobre 2025.
Réseau Lecture Montaudin 1
Médiathèque de Montaudin 1 bis, place de l’église Montaudin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2026-06-13 15:30:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-12-20 2026-02-14 2026-04-11 2026-06-13
Projet théatre
Étalé d’octobre à juin, ce projet théâtre vous permettra d’aborder le théatre à travers 5 ateliers de pratique ludique avec des comédiens qui vous communiqueront leur passion.
Gratuit
tout public à partir de 8 ans
sur réservation (25 pers. max.) .
Médiathèque de Montaudin 1 bis, place de l’église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.montaudin@bocage-mayennais.fr
English :
Theater project
German :
Theaterprojekt
Italiano :
Progetto teatrale
Espanol :
Proyecto teatral
L’événement Réseau Lecture Montaudin 1 Montaudin a été mis à jour le 2025-08-27 par Bocage Mayennais Tourisme