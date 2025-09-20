Réseau Lecture Pontmain 2 Médiathèque de Pontmain Pontmain

Réseau Lecture Pontmain 2 Médiathèque de Pontmain Pontmain samedi 20 septembre 2025.

Réseau Lecture Pontmain 2

Médiathèque de Pontmain 4, rue Sainte Anne Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Balade chantée (avec l’Association Patrimoine Oral en Mayenne)

Venez vous balader (et chanter) en compagnie de l’APOM !

Comme les sorties des années précédentes, le Réseau Lecture organise ce rendez-vous en partenariat avec l’Association des Randonneurs du Bocage. Découvrez cette fois un parcours plus doux afin de garder du souffle car nous serons guidés par l’Association Patrimoine Oral en Mayenne (APOM) et sa drôle de « Brigade d’intervention Mainiaute ».

Alors, chaussez-vous bien, prenez de l’eau et une casquette et votre plus belle voix !

Rendez-vous devant la médiathèque.

Gratuit

Tout public (enfants accompagnés)

2h

réservation conseillée .

Médiathèque de Pontmain 4, rue Sainte Anne Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 31 76 mediatheque.pontmain@bocage-mayennais.fr

English :

Sung stroll (with the Association Patrimoine Oral en Mayenne)

German :

Gesungener Spaziergang (mit der Association Patrimoine Oral en Mayenne)

Italiano :

Passeggiata cantata (con l’Associazione Patrimoine Oral en Mayenne)

Espanol :

Paseo cantado (con la Association Patrimoine Oral en Mayenne)

L’événement Réseau Lecture Pontmain 2 Pontmain a été mis à jour le 2025-08-27 par Bocage Mayennais Tourisme