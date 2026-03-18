Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Bibliothèque Mazières-en-Gâtine
Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Bibliothèque Mazières-en-Gâtine jeudi 19 mars 2026.
Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société
Bibliothèque 15 rue du pré Martinet Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Après-midi jeux de société adultes.
Organisé par le réseau Lectures Nomades. .
Bibliothèque 15 rue du pré Martinet Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 56 66 biblio.mazieres79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société
L’événement Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Val de Gâtine